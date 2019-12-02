Rüyada ateş görmek ne anlama geliyor?

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada görülen ateş büyük güç ve destek anlamına gelir. Anlamı her kaynakta farklıdır ve çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Rüyada ateş görmenin yorumu ve anlamı haberimizde...
Rüyada ateş görmek
Ateşinizin çıktığını görmek, hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz işlerle
uğraştığınız anlamına gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha verimli olmaya çalışın.
Başından ateş çıkması,önemli bir hastalık geçirmeye, evden ateş çıkması ise, işte başarı;
ateşin sönmesi, evden yaşlı birinin vefatına; evin yanması hakkedilmeyen bir zenginliğe; ateş
içinde olmak, önemli birilerini korkutmaya; ateş söndürmek, iyiliğe; sobada veya ocakta ateş
görmek rüyayı gören evli ise hamileliğine; ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte tencere
kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine işarettir.
Rüyada ateş görmek anlamı ve yorumu
Yorumu değişik şekillerde yapılır: Ateş bazen müjde, bereket; bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır.
İnsanın kalbini yakan ateş kara sevdaya,
Ağaçları yakan alev değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere,
Ateşe zorla sokulmak hapise,
Yakın ateşte ısınmak korku ve sıkıntıya,
Kışın ateşte ısınmak zenginliğe,
Karanlıkta ışık saçmak amacıyla ateş yakmak insanları bir konuda uyarmaya,
Ateşe girip ondan zarar görmek günah işlemeye,
Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak Cennet'e girmeye,
İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince,
Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine,
Bir yerde toplu yangın alevli ve uğultulu bir sesle görülürse savaşa, Evin önünde görülen dumansız, kor ateş hacca gitmeye, Bir yerde ateşin göğe doğru alevlenerek yükselmesi topluca işlenen çirkin davranışlara, Ateş üzerinde et kızartmak gıybet ve kedere, Parlak ve yararlı ateş sevinç ve sürura,
Evde ateş çıkması meslek ya da işinde kuvvet bulmaya, Eve ateş düşmesi nimet ve bolluğa,
Baş ya da vücuttan parlak renkli ateşin çıkması - hanımı hamile ise- kendisiyle hayır görülecek oğul evladına, değilse hanımından sevgi ve ilgi görmeye,
Dağ başında yakılan ateş Allah'a -c.c.- yakın olmaya, ihtiyaçların giderilmesine, yolcunun eve dönmesine,
Tandır ateşi evdeşinin hamile kalmasına,
İnsanlara zararı olacak ateşi çoğaltmak onlara düşmanlık etmeye, böyle bir ateşi söndürmek orada vaki olan fitneyi yatıştırmaya delalet eder.
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