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Rüyada Asansöre Binmenin Anlamı Nedir?

Rüyada asansöre binmek, duygu ve düşünceler arasında kalmakla tabir edilir. Duygular ve düşünceleriniz karmaşık hale gelmiş bunun kontörlünü sağlayamıyorsunuz demektir. Rüyada asansöre binmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin farklı yorumları vardır. Asansörün büyüklüğü ya da darlığı, genişliği rüya yorumunu etkiler niteliktedir. Özellikle dar bir asansöre biniyorsanız duygu ve düşünceleriniz sizi iyice sıkıştırmış demektir. Dar bir asansör, ruh halinin iyice sıkışıp kaldığının göstergesidir. Aynı şekilde eski bir asansör de geçmişe takılıp devam edememek demektir. Diğer yandan büyük bir asansör görmek, rahata işarettir ve herhangi bir konu hakkında rahatlıkla karar verebileceğinizi gösterir. Çalışmayan bir asansör genellikle kişinin karar verme aşamasında donup kaldığının ve yönünü bulamadığının göstergesidir.

Rüyada Asansöre Binip Aşağı İnmek

Kazancın azalacağına işaret eden rüyadır. Rüya sahibinin bazı durumlardan dolayı kafasının karışık olduğuna ve bunun neticesinde de yanlış kararlar verebileceğine işaret eder. Rüyada asansöre binip aşağı inmek rüya sahibinin yanlış kararlar verebileceğinin ve konumdan memnun olmadığını gösterir. Genellikle rüyada düştüğü görülen asansör, kaçırılan fırsatlardır. Ayrıca rüya sahibi iş hayatında son derece kötü durumlarla karşılaşabilir ve bu nedenle huzuru bozulabilir. Rüyada asansör hızla aşağı iniyorsa, kişinin talepleri çok fazladır ve kişi o anda bunları karşılayamaz. Kişinin duygu düşünceleri ve istekleri karışmıştır. Bazı yorumculara göre düşen bir asansör büyük bir para kaybı olarak da tabir edilir. Rüyada asansöre binmek ve bundan korkmak, rüyaya sahibinin hızlı bir gelişime maruz kalacağını ve kafa karışıklığına düşeceğini ifade eder. Evli olmayan kişilerin ani evlilik kararı nedeniyle ilişkilerinde bir süre rahatsız olacaklarına ve bunu ağırdan almak isteyeceklerine de delalet eder.

Rüyada Asansöre Binip Yukarı Çıkmak

Rüyada yukarı çıkan asansör kişinin kariyer, başarı, kendini onaylama ve kişisel ilerleme arzusunu sembolize eder. Ancak asansör, bu başarıların kendi başlarına değil, başkalarının yardımıyla elde edildiğini de işaretidir. Rüyada asansör olabildiğince hızlı yukarı çıkıyorsa, rüyayı gören kişinin sorunları olabildiğince çabuk çözme niyeti vardır.

Rüyada Eski Bir Asansöre Binmek

Bir kimse rüyada asansöre bindiğini görürse amaçlarına doğru emin adımlarla ilerleyecek, rüya sahibi hedef ve beklentileri doğrultusunda hareket ederek çok yüksek bir kariyer elde edecektir. Rüyada eski bir asansöre binmek hevesle hareket etmenin insana fayda sağlamayacağını, yeni tanıdıklarla aradığı ortaklığın yarardan çok zarar getireceğine işaret edebilir. Mevcut şartların herhangi bir yatırım veya iş kurmak için uygun olmadığına işaret eden bu rüya, ani değişikliklerden ve ani kararlardan uzak durmanın en doğrusu olacağına da gösteriyor olabilir. Rüyada asansör sürekli olarak ve dönüşümlü olarak yukarı ve aşağı hareket ediyorsa, bu görüntü genellikle zihin ve duygu arasında daha iyi bir denge bulma isteğini sembolize eder. Gelecekte, rüya gören hem "içgüdülerine" kulak vermeli hem de alacağı kararlara mantıklı bir şekilde yaklaşmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner