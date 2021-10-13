Rüyada gördüğümüz her nesne, olay ve hayvan gerçek yaşantımızın bir aynasıdır ve insanlar gördükleri rüyaya anlam yükler. Peki, rüyada altın görmek ne anlama geliyor, İşte rüyada altın görmek ve anlamı...
RÜYADA ALTIN GÖRMEK
Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir Altın para ise, dedikodu demektir.
RÜYADA ALTIN BULMAK
Rüya içinde altın bulmak; yorumcularca iyi anlam taşımaz. Rüyada altın bulmak sıkıntıya düşme, ağırlık altına girme, daralmaya, problemlerden kurtulmanın yolunu bulamamaya, ne yapılacağının bilinmemesine, sahip olanların kaybedilmesine delalet eder.
RÜYADA ALTIN TOPLAMAK
Rüyada altın toplamak rüyada altın bulmanın aksine hayırlı olarak yorumlanmıştır. Rüyasında altın toplana kişinin yaşamının güzel olacağına, karamış fikirlerin aydınlanacağına, kendisini şanslı ve iyi hissedeceği kadar güzel dönem geçireceğine işarettir.
RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK
Rüyada altın bilezik gören kişi bir kadınsa genellikle rüya evlilik gibi hayırlı bir işe yorumlanır. Rüyada kadın için altın bilezik hoşluğa ve esenliğe, erkek için de sıkıntıya ve kedere delalet eder.
RÜYADA ALTIN KÜPE GÖRMEK
Rüyada altın küpe görmek, rüya sahibi için hayra yorumlanır. Rüya sahibinin maddi gelirinin yükseleceğine ve maddi sıkıntılar yüzünden yaşadığı sıkıntıların son bulacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin sürekli olarak daha da iyiye giden işleri sonucunda hayatını belli bir düzene sokacağına delalet eder.
RÜYADA ALTIN YÜZÜK GÖRMEK
Rüyada altın yüzük bulmak; özel yaşamda güzel ve ani bir gelişmenin yaşanmasına, müjdeli haber alınmasına, mutluluktan havaya uçmaya işaret etmektedir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.
RÜYADA ALTIN SAYMAK
Rüyada altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine yorumlanır.
RÜYADA ALTIN BOZDURMAK
Rüyada altın bozdurmanın iyi bir anlamı yoktur. Rüyada altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!