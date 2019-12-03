Rüyada abajur görmek nedir?

03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada abajur görmek ne anlama gelir? Uykumuzun en tatlı noktasında bazen değişik rüyalar görebilmekteyiz. Kimi zaman etkilendiğimiz olaylar da rüya görmemizi tetikleyebilir. Peki, rüyada abajur gördüysek bu ne anlama gelir? Abajur görmenin genel anlamı bir işten yakın bir zamanda maddi bir kazanç sağlayacağınızı göstermektedir.
Rüyada Abajur Görmek:
Faydalı bir işe başlamanın sinyalidir. Bizim bilmediğimiz ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek işten kazanç sağlayacağımıza işaret etmektedir. Rüyada abajur görmek aslında iyi işaret diyebiliriz. Eğer rüyanızda abajuru siz yaktıysanız o fırsat sizin için gelecek demektir.
Rüyada Abajur Almak:
Rüyanızda abajur aldıysanız bunun anlamı sadece kendiniz için değil birçok kişi için yararlı olabilecek bir işe başlayacağınıza işarettir. Herkese iyilik edeceğiniz için sizin mutlu olabileceğinizi göstermektedir.
Abajur Takmak:
Eğer rüyanızda abajur taktıysanız, bu da karşınıza çıkacak iş fırsatında sadece kendinize yarar sağlayıp başkalarına yarar sağlamayacağınıza işarettir. Aslında bu sizin elinizde olan bir durum olmayıp, yapacağınız işin başkasına faydası olmayacak bir işe işarettir.
Abajur Parıltılı ve Renkli ise:
Rüyamıza giren abajur renkli, parıltılı ise gerçekten bu iyi bir haber. Özellikle rengi pembe ise güzel bir kısmet sizi bekliyor demektir. Eğer sevdiğiniz biri varsa ona kavuşacağınıza delalettir.
Abajur Süslü ve Lambası Yanıyorsa:
Rüyada görülen süslü ve lambası yanan abajur ise aşk hayatınız varsa çok güzel gelişmelerin yaşanacağının habercisidir.
Abajur Ne Demek?
Bir lamba düşünün, o lambanın ışığa belirli bir yön vererek ve ışığı yumuşatarak bir noktaya doğru yaymasını sağlayan aygıttır. Diğer anlamı ise üzeri siperlikli lambadır. Avrupa'da 17. yüzyıllarda abajurun ilk denemeleri yapılmıştır. Şunu da unutmamakta fayda var; abajur ışık geçirmez ya da yarı saydam olabilir.
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