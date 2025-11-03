Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı sergisi Ortaköy'de

Çağdaş sanatın özgün heykeltıraşlarından Ozan Ünal’ın, “Gerçeğin İnşası” üçlemesinin finalini oluşturan “Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı” sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 9 Kasım'a kadar ziyarete açık olan sergi, gerçeğin ve hayalin sınırlarını sorgulayan etkileyici bir evren sunuyor.

REKLAM advertisement1

Çelik, paslanmaz çelik, bronz ve beton gibi sağlam malzemelerin insan hafızasının kırılganlığıyla buluştuğu sergide, 35 heykel, izleyiciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Her bir eser; çizimlerle, karalamalarla, notlarla ve uzun süren üretim süreçleriyle ortaya çıkmış özgün bir düşüncenin taşıyıcısı olarak varlık gösteriyor. Sanatçı, heykeli bağımsız bir eylem olarak değil; bütünlüklü bir anlatının parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, tüm işlerini aynı başlık altında bir araya getiriyor.

REKLAM

Sergide ayrıca Ünal’ın üretim döneminde tuttuğu not ve çizimlerden oluşturulan 300 edisyonluk özel bir eskiz defteri ve sanatçının anlatıları, fotoğrafları ve videolarından oluşan “Doküman” isimli video çalışması da yer alıyor. “İzleyiciyle ortaklık” tanımının hoşuna gittiğini beliren Ünal, “Ben anlatıyorum, sizler dinliyor, izliyorsunuz. Eskiz defterini sergide paylaşmak, bu eskizleri derleyip toplayıp bir kitap haline getirip belli edisyonda basıp izleyiciye sunmak, geçen sergimde başladığım bir hareketti. Çünkü benim için bu karamalar en az heykeller kadar değerli sonuçta 150 sayfa yazı, çizi, karalama var ama sergide 35 heykel var.” ifadelerini kullandı.