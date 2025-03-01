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        NATO Genel Sekreteri Rutte'den Trump-Zelenskiy tartışması yorumu

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamada bulundu. Rutte, ilişkilerin düzeltilmesi için bir yol bulunması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:37
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        Rutte'den Trump-Zelenskiy tartışması yorumu
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini düzeltmesi için "bir yol bulması" gerektiğini bildirdi.

        Rutte, BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti.

        ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını, ancak Zelenskiy'e, "Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini" aktardı.

        Rutte, ABD Başkanı Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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        "Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa birlikte hareket etmeli"

        Mark Rutte, Trump ile Zelenskiy arasında dün yaşanan tartışmanın "talihsiz" olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi.

        Rutte, "Zelenskiy'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli." diye konuştu.

        Mark Rutte, bu konuyu Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtti.

        NATO Genel Sekreteri, "Zelenskiy ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

        Ayrıca, Rutte, Trump'ın 2017'den 2020'ye kadar süren ilk liderliği sırasında, ABD'nin Javelin tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak, bunun da Ukrayna'nın Rusya'ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.

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