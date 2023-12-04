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        Haberler Dünya Rusya’da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi - Dünyadan Haberler

        Sibirya'da yer alan Yakutistan’da termometreler eksi 56 dereceyi gösterirken, Moskova beyaza büründü

        Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutistan'da termometreler eksi 56 dereceyi gösterirken, başkent Moskova beyaza büründü. Rusya'da kış mevsiminin gelmesi ile sıcaklıklar düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:12
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        Rusya'da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
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        Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutistan’da sıcaklıklar eksi 50’nin altına düştü. Yakutistan’da yer alan Yakutsk’ta hava sıcaklığı eksi 44 ile eksi 47 arasında ölçülürken, Oymyakon'da ise akşam saatlerinde hava sıcaklığı eksi 56 derece olarak kaydedildi.

        Uzmanlar, rüzgar ve nem göz önüne alındığında Oymyakon'da hava sıcaklığının eksi 60 dereceden daha fazla hissedileceğini ve sıcaklıkların gece boyunca daha da düşeceğini söyledi.

        Rusya Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Avrupa kısmında, Urallar ve Sibirya bölgelerinde don olayının aralık ayının ilk haftasında artması bekleniyor" denildi.

        MOSKOVA'DA KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYE ULAŞTI

        Başkent Moskova ise şiddetli kar yağışı sonucu beyaza bürünürken, yer yer kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Moskova'nın bazı havaalanlarında uçuşlar ertelendi. Moskova ve çevresindeki bölgede sıcaklıkların bu hafta içinde yaklaşık eksi 20 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #rusya
        #Sibirya kar
        #yakutistan
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