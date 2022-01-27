Rusya Ukrayna sınırında neler yaşanıyor?

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Dünya Rusya-Ukrayna sınırında yükselen tansiyonu izlerken, Habertürk yazarı Çetiner Çetin Donbass'tan Rusya-Ukrayna sınırında neler yaşandığına dair izlenimlerini aktardı.

Genelde çatışma bölgelerinde olan gergin havanın şu an görülmediğini belirten Çetiner Çetin,

"Donbass'ın en kritik noktasındayız. Rus askerleri ve Ukrayna askerleri arasındaki en kritik alan. İnsanlar burada bir savaşın çıkması gerginliğinden ziyade iç dengenin değişmesi yönünde bir

beklentinin içerisinde. Daha doğrusu muhalefetin beklentisi bu yönde." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA'YA GELECEK"

Önümüzdeki günlerde nelerin yaşanacağının henüz net olmadığını söyleyen Çetin, "3 Şubat kritik bir tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gelecek, bir yanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Bu görüşmelerin ardından tansiyonun düşmesi bekleniyor. Ama genel itibariyle bakıldığın bu tansiyonun düşmesi geçici bir önlem olarak görülüyor. Çünkü bu savaşın tarafları var; AB ülkeleri, ABD, İngiltere hatta çok uzaktan Japonya'da bu işe dahil." ifadelerini kullandı.

Çetin," Ukrayna ordusunun 140 bin askeri var. Ama sadece Rusya'nın sınır hattına gönderdiği asker sayısı 120 bini bulmuş durumda hatta yeni takviyeler, zırhlı araçlar bölgeye halen sevk ediliyor." dedi.