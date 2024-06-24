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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna'nın Pokrovsk kentine füzelerle saldırdı: 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Rusya, Ukrayna'nın Pokrovsk kentine füzelerle saldırdı: 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

        Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İskender-M" füzelerinin kullanıldığı çifte saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:36
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        Rusya füzelerle saldırdı
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        Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Ukrayna
        #rusya
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