Rusya-Ukrayna müzakereleri sürüyor

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.

Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 4. tur müzakere görüşmelerine teknik bir ara verildiğini ve görüşmelere Salı günü devam edileceğini açıklamıştı.

Açıklamada çalışma alt gruplarında ek çalışmalar nedeniyle görüşmelerin duraklatıldığı ancak müzakerelerin devam ettiği belirtildi.