Kremlin'den müzakere açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Peskov, "Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken" derken olası bir barış anlaşması için heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Peskov sürecin şu an için olumlu ilerlediğini ifade etti.

Peskov, "Batı’nın Donetsk’te Ukrayna ordusunun yaptığı ölümcül saldırıları görmezden gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı" derken dünyanın konuştuğu Rus televizyonunda haber yayını sırasında yapılan protestoyu “holiganlık” olarak değerlendirdi.