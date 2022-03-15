Rusya'da canlı yayında savaşa hayır protestosu gündem oldu!

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Channel One"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde savaş karşıtı pankartla kameranın karşısına çıkması dünya gündeminde geniş yer buldu.
Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı. Canlı yayın kesilmeden önce birkaç saniyeliğine protestocu görüldü.
O KANALDA ÇALIŞTIĞI ÖZÜR DİLEDİ
Ovsyannikova, protestosundan önce o kanalda çalıştığı için özür dileyen bir video paylaştı. Videoda, "Kremlin propagandasını yapmak için yıllardır çalışıyorum ve bundan utanıyorum. Babam Ukraynalı, annem Rus. Ukrayna'da şu anda olanlar bir suç ve Rusya saldırgan ülke. Bu saldırganlığın sorumluluğu sadece bir adamın vicdanındadır ve bu adam Vladimir Putin'dir" dedi.
"UTANIYORUM"
Ovsyannikova, "Rus halkını zombileştirmeye izin verdiğim için utanıyorum. Tüm bunların daha yeni başladığı 2014 yılında sessiz kaldığımız için utanıyorum. Kremlin Navalny'yi zehirlediğinde mitinglere gitmedik, bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik ve şimdi dünya bize sonsuza dek sırtını döndü. Torunlarımızın gelecek 10 nesli bu kardeşlik savaşının utancını üzerimizden atamayacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Rusları dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Ovsyannikova'nın arkadaşları kendisinin şu anda Moskova'daki Ostankino Polis Departmanında olduğunu söyledi.
Rus devlet haber ajansı TASS, kovuşturma ile karşı karşıya kalabileceğini ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!