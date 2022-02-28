Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Rusya Ukrayna müzakere sonuçları ne zaman açıklanacak? Rusya Ukrayna savaşı bitti mi, ateşkes imzalandı mı? Rusya Ukrayna müzakere sonuçları nedir?

Rusya Ukrayna müzakere sonuçları ne zaman açıklanacak? Rusya Ukrayna müzakere sonuçları nedir?

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Rusya Ukrayna savaşında müzakerelere başlandı. İki ülkenin önde gelen isimleri Belarus'ta bugün toplantıya başladı. Konuyla ilgili olarak yurt genelinde de Rusya Ukrayna müzakere sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

28.02.2022 - 15:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler başladı. Tüm dünyada ve ülkemizde de milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte detaylar...

  • RUSYA UKRAYNA MÜZAREKE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Belarus Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak “Belarus’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz” dedi. 

     

  • Saat 13:00 itibari ile müzakete başladı. Toplantının kaç saat süreceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

     

  • UKRAYNA’ya 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla dört koldan saldıran Rusya, şimdi müzakere için zemin yokluyor.

     

  • Ukrayna’nın başkenti Kiev’de direnmeye devam eden Volodimir Zelenski ise, “Ukrayna’ya saldıran, sivilleri öldüren ve ülkemizi harabeye çeviren Rusya mevcut gidişatla savaş suçlarının ele alındığı Lahey Adalet Divanı karşısına çıkmaya hazırlanmalı” açıklamasıyla Moskova yönetimini savaş suçu işlemekle itham etti.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.