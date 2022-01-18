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Savaş çanları çalıyor! Son dakika: Rusya - Ukrayna krizinde ipler geriliyor

Rusya - Ukrayna krizinde ABD'nin istihbarat raporu ortaya çıktı, Rusya Ukrayna büyükelçiliğindekileri tahliyeye başladı

Rusya - Ukrayna krizinde ipler gerilirken, ABD'nin son raporu Rusya'nın olası işgal ihtimalini daha da güçlendirdi. ABD'nin raporuna göre Rusya, sahte bayrak operasyonu başlatacak. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna büyükelçiliğindeki çalışanları ve çalışanların eşleri ile çocuklarını tahliye işlemlerine başladı.

18.01.2022 - 09:15 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim yükselmeye devam ediyor.

  • ABD'li bir yetkili CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın bir grup ajanı doğu Ukrayna'da bir sahte bayrak operasyonu yürütmek üzere önceden konumlandırdığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söyledi. Yetkili, Rusya'nın sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda kişileri eğittiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.

  • Pentagon basın sekreteri John Kirby de, Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın "bir grup ajanı Ukrayna'da Rusça konuşan insanlara saldırı gibi görünecek şekilde tasarlanmış bir operasyon" yürütmesi için "önceden konumlandırdığına" dair güvenilir bilgilere sahip olduğunu söyledi.

  • Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İstihbarat ekibimiz, Rusya'nın bir işgal bahanesi için temelleri hazırladığına dair, bilgiler keşfetti. Bu oyunun kitabını 2014'te gördük. Bu oyunu yeniden hazırlıyorlar" dedi.

  • Öte yandan New York Times'ın haberine göre, Rusya Ukrayna Büyükelçiliği'ndeki çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 18 kişiyi tahliye etti. 

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