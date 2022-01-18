ABD'li bir yetkili CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın bir grup ajanı doğu Ukrayna'da bir sahte bayrak operasyonu yürütmek üzere önceden konumlandırdığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söyledi. Yetkili, Rusya'nın sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda kişileri eğittiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.