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RUSYA UKRAYNA KRİZİ SON DURUM | Rusya Ukrayna krizi ne zaman, neden ve nasıl başladı, nasıl ilerledi? Ukrayna Rusya gerilimi nedeni nedir, savaş başladı mı? - Son Dakika Haberleri 18 Şubat 2022

Kritik bölgeden son dakika | Rusya Ukrayna krizi ne zaman, neden ve nasıl ortaya çıktı?

Rusya Ukrayna krizi ile ilgili kaydedilen son dakika gelişmeleri dünya basını tarafından da ilgiyle takip ediliyor. ABD, AB ve BM adımlarının ardından iyice gündeme gelen Ukrayna Rusya geriliminin ne zaman ve nasıl başladığı en çok merak edilen konulardan biri oldu.

17.02.2022 - 11:11 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hafta sonu Avrupa Birliği ile ABD Başkanı Joe Biden'dan gelen açıklamaların ardından gündeme gelen Ukrayna Rusya krizinin nedenleri nedir, savaş çıkacak mı sorularının cevapları araştırılıyor. Rusya ve Ukrayna gerilimi üzerine açıklamada bulunan ABD söz konusu krizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsediğini söylemişti. İşte madde madde dünya basınının en sıcak gündemi Rusya Ukrayna krizi nedenleri ve son durum 

     

  • MADDE MADDE RUSYA UKRAYNA KRİZİ NEDENLERİ 

    2 Kasım 2021: Rusya Ukrayna krizinde ilk adım Kasım ayında atılmıştı. Politika haberleri yapan Politico isimli uluslararası gazetecilik organizasyonu, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığına dair uydu fotoğrafları yayınladı. 

     

  • 18 Kasım 2021: Yayınlanan uydu fotoğraflarının ardından bir adım da Putin'den geldi. Rsuya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genişletilmiş Dışişleri Başkanlığı toplantısında ciddi ve uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanması yönünde talimat verdi. 

  • 5 Aralık 2021: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeleri ABD İstihbaratından yapılan bir duyuru takip etti. ABD İstihbaratı, Rusya'nın 170 bin askerle Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. 

    15 Aralık 2021: Rusya, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri olarak ifade edilen taleplerini iletti. 

  • 26 Ocak 2022: Rusya'nın taleplerine cevap Ocak ayında geldi. ABD, Rusya'nın taleplerine yazılı olarak cevap verdi. 

     

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