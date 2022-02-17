Sputnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Perşembe günü 02.30'da Luhansk'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Perşembe günü Ukrayna hükümet güçlerini kendilerine ateş açmakla suçladı. Ayrılıkçı grupların iddiasına göre Ukrayna'dan son 24 saat içinde dört bölgeye dört kez ateş açıldı.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığı açıklanmazken, Ukrayna'dan ya da ABD'den iddialara ilişkin bir tepki henüz gelmedi.