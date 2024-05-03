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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya şeker ihracatını yasakladı - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya şeker ihracatını yasakladı

        Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:58
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        Rusya şeker ihracatını yasakladı
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        Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.

        Buna göre, şeker ihracatının 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındığı kaydedildi.

        Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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