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        Haberler Dünya Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı | Dış Haberler

        Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı

        Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir hapishanede bazı mahkumların isyan çıkardığı bildirildi. Rus TASS haber ajansı, 3 kişinin öldüğünü ifade etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:04
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        Rusya'da hapishanede isyan!
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        Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı.

        İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.

        İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #rusya
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