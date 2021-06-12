Rusya'nın ilk lüks aracına Türk imzası

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Rusya'nın ilk premium otomobil markası olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de makam aracı olarak bilinen Aurus'un parçalarında bir Türk firmanın imzasının olduğu ortaya çıktı. kullandığı otomobilin

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde 2014’te seri üretime başlayan Coşkunöz Holding, Rusya’nın prestij projelerinden biri olan Aurus otomobillerinin üretiminde ana üreticiler arasında yer aldığını duyurdu.

Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'nün (NAMI) öncülüğünde hayata geçirilen Aurus projesinde, NAMI aynı zamanda projenin büyük hissedarı konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirates Tawazun Fonu’nun yatırımcı ortak olarak dahil olduğu projenin üretimini ise Ford Sollers üstlenmiş durumda.

Aurus projesi kapsamında limuzinden sedana, SUV’den minivana kadar farklı kategorilerde araç üretilmesi planlanıyor. Üretiminin ilk etapta yüzde 70, sonraki aşamada yüzde 80’ler oranında ihraç edilmesi hedeflenen otomobillerin çok yakında görücüye çıkması bekleniyor.

GÖVDE PARÇASI ÜRETECEK

Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde halihazırda Rus KAMAZ’ın yanısıra Mercedes-Benz, PCMA (Peugeot-Citroen-Mitsubishi),RNPO (Renault-Nissan),Volkswagen gibi firmalar ile iş birliği yapan Coşkunöz Holding'in ise, Aurus' otomobillerinin pek çok gövde parçasını tedarik edeceği açıklandı.

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, "Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde konumlandığımızda, otomotiv sektörünün rotasını bu bölgeye yönelteceğini öngörüyorduk. Burada Ford ile başlayan üretim maceramıza yeni markaları da ekleyerek bölgenin önde gelen tedarikçileri arasında yer aldık. Bölgede konumlanan Coşkunöz Alabuga şirketimiz ile Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin, otomotiv piyasasına güçlü bir oyuncu olarak gireceğini ve lüks araç kategorisinde rekabeti yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz" dedi.