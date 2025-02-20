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        Haberler Dünya Rusya: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez | Dış Haberler

        Rusya: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupalı askerlerin gönderilmesi ihtimaline ilişkin, "Bu bizi endişelendiriyor. NATO ülkelerine ait askerlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması kabul edilemez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:15
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        Rusya: NATO'nun Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez
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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Avrupa'nın askeri birliklerini Ukrayna'da konuşlandırması ihtimalini değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getirdi.

        Peskov, "Bu bizi endişelendiriyor. Çünkü burada NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması söz konusu. Bu, güvenliğimiz açısından tamamen farklı bir anlam kazanıyor. Bu nedenle bu konu bizim için önemli. NATO ülkelerine ait askerlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        Tüm hedeflere barışçıl yöntemlerle ulaşılmasından yanayız"

        Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'da savaşın devam etmesinden yana olduğuna dikkati çeken Peskov, Donald Trump yönetiminin ise barıştan ve müzakerelerden yana yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

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        Peskov, bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Biz de tüm hedeflere barışçıl yöntemler ve müzakereler aracılığıyla ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        Rusya ile ABD arasında tutuklu takası yapılması ihtimaline de değinen Peskov, "Rusya-ABD diyaloğunun tüm yönleriyle yeniden başlatılması kararı alındı. Elbette, takas konusu da ikili ilişkilerin gündeminde yer alıyor. Dolayısıyla takasın tekrar yapılacağı göz ardı edilemez." diye konuştu.

        "Zelenskiy'nin reytinginin düştüğü aşikar"

        Peskov, ABD ile Ukrayna arasında anlaşmazlıklar yaşandığını ve Kiev'in "kontrolsüz tüketmeye" alıştığını söyleyerek, "Kiev, yabancı vergi mükellefinin parasını ve bu parayı kontrolsüz şekilde kullanmayı seviyor. Elbette Kiev'in, harcanan parayla ilgili hesap verilmesi de hoşuna gitmiyor." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna yönetiminin temsilcilerinin son aylarda diğer devletler hakkında kabul edilemez açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Peskov, "Elbette bu tür açıklamalar, birçok devlet başkanı için kabul edilemez. Ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin reytinginin düştüğü aşikar." dedi.

        Peskov, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Bryansk bölgesine saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialara ilişkin ise Rus birliklerinin tüm cephelerdeki durumu takip ettiğini kaydetti.

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