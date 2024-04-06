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        Haberler Dünya Rusya: Macron ve bazı Batılı liderler, Moskova'daki terör saldırısının hem suç ortağı hem de sponsoru

        Rusya: Macron ve bazı Batılı liderler, Moskova'daki terör saldırısının hem suç ortağı hem de sponsoru

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve bazı Batılı ülke liderlerinin Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna geçen ay düzenlenen terör saldırısının "suç ortağı" ve "sponsoru" olduğunu öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:42
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        Rusya'dan Macron'a: Saldırının sponsoru
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        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı.

        Söz konusu terör eylemini gerçekleştirenlerin yakalandığına dikkati çeken Medvedev, "Bu pislikler, inançları uğruna ölmeye hazır din fanatikleri değiller. Bunlar, az para karşılığında kiralanan ve eğitilmiş suikastçılardır." ifadelerini kullandı.

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        "Saldırının gerçek organizatörlerinin Ukrayna yetkililerinin olduğunu ve halen DEAŞ'ın gölgesinde saklandığını" ileri süren Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin, yapılan saldırının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğu yorumunda bulundu.

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        Medvedev, "Macron'un söylemi ve eylemleri, 22 Mart'taki terör saldırısının suç ortağı olarak nitelendirilebilir. Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin bu korkunç terör saldırısının sponsorları olduğu aşikar. Bu affedilemez. Burada dokunulmazlıkların arkasına saklanılamaz. Onlar artık Rusya'nın basit olmayan düşmanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        144 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

        Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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