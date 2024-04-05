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        Haberler Dünya Moskova'daki terör saldırısı: Bir şüpheli daha tutuklandı

        Moskova'daki terör saldırısı: Bir şüpheli daha tutuklandı

        Rusya'nın başkentinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Bugün görülen duruşmada bir şüpheli daha tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:26
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        Moskova'daki saldırı: Bir tutuklama daha
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        Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

        Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

        "Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Tacikistan vatandaşı Muhammed Zoir’in 22 Mayısa kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

        144 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

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        Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144e yükseldiği açıklanmıştı.

        Saldırıya ilişkin bugüne kadar 10 kişi tutuklanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Terör
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