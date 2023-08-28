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        Haberler Dünya Rusya: Kiev'in Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

        Rusya: Kiev'in Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

        Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA'larla saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 08:57 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:57
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          Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova ve Bryansk bölgelerine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi.

        • 2

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, "2 İHA, hava savunma sistemince Bryansk bölgesi hava sahasında düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

        • 3

          Bakanlığın bir diğer açıklamasında da bugün 04.30 sularında Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı girişiminin engellendiği, bir İHA'nın Moskova bölgesinin Lyubertsı kentinin hava sahasında imha edildiği kaydedildi.

        • 4

          Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova yönünde uçan İHA'nın Lyubertsı'da düşürülmesi sonucunda ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, olay yerinde acil servislerin çalıştığını belirtti.

        • 5

          Öte yandan, Tass Haber Ajansı'nın havacılık servislerine dayandırdığı haberine göre, gece saatlerinde Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havalimanları, kalkış ve inişleri geçici olarak askıya aldıktan yaklaşık 1 saat sonra faaliyetlerine yeniden başladı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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