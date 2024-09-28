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        Haberler Dünya Rusya İsrail'i Hizbullah saldırısı nedeniyle şiddetle kınadı | Dış Haberler

        Rusya İsrail'i Hizbullah saldırısı nedeniyle şiddetle kınadı

        Rusya, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesini şiddetle kınadığını duyurdu. Çin de Orta Doğu'da 'kapsamlı bir ateşkes' çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:43
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        Rusya İsrail'i şiddetle kınadı
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        Rusya, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan bir yeraltı karargahında hava saldırısıyla öldürmesini şiddetle kınadığını duyurdu.

        İsrail: Nasrallah öldürüldü
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'i çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

        Çin Dışişleri Bakanı Wang da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Güç, adaletin yerini alamaz" dedi.

        Wang, Orta Doğu'da "kapsamlı bir ateşkese" ulaşılmasında gecikilmemesi gerektiğini söyledi ve İsrailliler ile Filistinliler arasında iki devletli bir çözümün bölgedeki gerilimden çıkış yolu olduğunu belirtti.

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        #rusya
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