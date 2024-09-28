Rusya İsrail'i Hizbullah saldırısı nedeniyle şiddetle kınadı

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Rusya, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan bir yeraltı karargahında hava saldırısıyla öldürmesini şiddetle kınadığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'i çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Güç, adaletin yerini alamaz" dedi.

Wang, Orta Doğu'da "kapsamlı bir ateşkese" ulaşılmasında gecikilmemesi gerektiğini söyledi ve İsrailliler ile Filistinliler arasında iki devletli bir çözümün bölgedeki gerilimden çıkış yolu olduğunu belirtti.