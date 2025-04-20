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        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı | Dış Haberler

        Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

        Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğuyla esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, esir takası kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:26
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        Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
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        Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna'ya 31 asker teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

        Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

        277 UKRAYNALI ASKER ÜLKELERİNE DÖNDÜ

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile esir değişimi sonucu 277 Ukraynalı askerin ülkesine döndüğünü belirtti.

        Zelenskiy, savaşın başlangıcından bu yana esir takası sürecinde toplam 4 bin 552 kişinin Ukrayna'ya getirildiği bilgisini paylaşarak, "Herkesi getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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