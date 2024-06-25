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        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasında esir takası | Dış Haberler

        Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

        Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 90 Rus ve 90 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 23:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 23:26
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        Rusya ile Ukrayna'dan esir takası
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        Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk girişimleriyle Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 90 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 90 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

        Rusya ile Ukrayna arasında daha önce de esir değişimleri yapılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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