Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı NATO üyesi ülkelerin ısrarla "Rusya'ya karşı savaşa hazır olmalıyız" dediklerini ancak Rusya'nın NATO veya AB üyesi ülkelerle çatışma planı olmadığını vurguladı.

Medvedev, "Tanrı korusun böyle bir savaş çıkarsa ülkemizin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla özel savaş başlığı taşıyan balistik ve seyir füzeleri devreye sokulacaktır" açıklamasında bulundu.

Medvedev paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sunak, Scholz, Macron, Norveçli, Finlandiyalı, Polonyalı ve diğer NATO patronları ısrarla şunu söylüyor: "Rusya'ya karşı savaşa hazır olmalıyız."

Rusya, NATO ve AB üyesi ülkelerle çatışmanın planlarda olmadığını defalarca vurgulasa da bu gevezelikler hala sürüyor. Sebepler ortada.

Ukrayna'ya yapılan milyarlarca dolarlık harcamayı haklı çıkarmak için seçmenlerin dikkatini dağıtmak gerekiyor. Devasa miktarda paralar Avrupa'ya dağılmış ve artık halkını terörize eden ölmekten olan bir ülkedeki savaşa harcanıyor.

"DAHA FAZLA TANK, FÜZE, İHA ÜRETMEK GEREKİYOR"

Bu yüzden bu devletlerin başkanları bunu her gün vurguluyor: Rusya'ya karşı savaşa hazırlanmak ve Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek zorunludur, bu yüzden daha fazla tank, füze, insansız hava aracı ve diğer silahlar üretmek gerekiyor.

Ancak tüm Avrupalı ​​patronlar alaycı bir şekilde vatandaşlarına yalan söylemiyor. Eğer - Tanrı korusun! - Böyle bir savaş çıkarsa, Özel Askeri Harekât senaryosuna göre gitmez. Siperlerde top, zırhlı araç, insansız hava aracı ve elektronik harp kullanılarak savaşılmayacak.