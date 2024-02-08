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        Haberler Dünya Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın, helikopter düşmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

        Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın, helikopter düşmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

        Kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın son sözleri ortaya çıktı. Pinera, düşmeden hemen önce yanındakilere "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek." ifadelerini kullanmış

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 07:46 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:46
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          Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, helikopter düşmeden önce yanındakilere "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek." ifadesini kullandığı bildirildi.

        • 2

          Pinera ve beraberindekileri taşıyan "Robinson R 66" isimli helikopterin iki gün önce Los Rios bölgesine bağlı Ranco Gölü'ne düşmesinin ardından kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

        • 3

          "ÖNCE SİZ ATLAYIN"

          Helikopterde yer alan Pinera'nın kız kardeşi Magdalena Pinera açıklamasında, eski devlet başkanının düşmeden kısa süre önce kendilerine "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek." sözlerini kullandığını belirtti.

        • 4

          3 kişinin helikopter düşmeden hemen önce göle atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı vurgulanan açıklamada, eski Devlet Başkanı Pinera'nın ise emniyet kemerini çözemediği için hayatını kaybettiği ifade edildi.

        • 5

          2 DÖNEM DEVLET BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

          74 yaşında hayatını kaybeden Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

        • 6

          Diğer yandan, Pinera'nın cansız bedeni, uçakla Şile'nin başkenti Santiago'ya getirildi.

        • 7

          Bedeni teslim almak üzere Şile Devlet Başkanı Gabriel Boric, İçişleri Bakanı Carolina Toha ve Pinera'nın eşi Cecilia Morel havaalanında bekledi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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