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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dünyanın en büyük 32 takımı açıklandı! Listede 3 Türk kulübü var - Galatasaray Haberleri

        Dünyanın en büyük 32 takımı açıklandı! Listede 3 Türk kulübü var

        Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Listede Türkiye'den de 3 kulüp yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:59
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        • 1

          Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı.

        • 2

          Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı.

        • 3

          Listede 3 Türk takımı da yer alırken işte dünyanın en büyük 32 kulübü:

        • 4

          1- Real Madrid

        • 5

          2- Barcelona

        • 6

          3- Manchester United

        • 7

          4- Bayern Münih

        • 8

          5- Liverpool

        • 9

          6- Juventus

        • 10

          7- Milan

        • 11

          8- Manchester City

        • 12

          9- Chelsea

        • 13

          10- Inter

        • 14

          11- Paris Saint-Germain

        • 15

          12- Arsenal

        • 16

          13- Ajax

        • 17

          14- Borussia Dortmund

        • 18

          15- Atletico Madrid

        • 19

          16- Tottenham

        • 20

          17- Roma

        • 21

          18- Benfica

        • 22

          19- Napoli

        • 23

          20- Boca Juniors

        • 24

          21- River Plate

        • 25

          22- Galatasaray

        • 26

          23- Porto

        • 27

          24- Flamengo

        • 28

          25- Corinthians

        • 29

          26- Fenerbahçe

        • 30

          27- Valencia

        • 31

          28- Sao Paulo

        • 32

          29- Marsilya

        • 33

          30- Beşiktaş

        • 34

          31- Celtic

        • 35

          32- Rangers

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