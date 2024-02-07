Dünyanın en büyük 32 takımı açıklandı! Listede 3 Türk kulübü var
Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Listede Türkiye'den de 3 kulüp yer aldı
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Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı.
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Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı.
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Listede 3 Türk takımı da yer alırken işte dünyanın en büyük 32 kulübü:
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1- Real Madrid
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2- Barcelona
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3- Manchester United
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4- Bayern Münih
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5- Liverpool
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6- Juventus
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7- Milan
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8- Manchester City
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9- Chelsea
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10- Inter
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11- Paris Saint-Germain
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12- Arsenal
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13- Ajax
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14- Borussia Dortmund
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15- Atletico Madrid
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16- Tottenham
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17- Roma
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18- Benfica
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19- Napoli
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20- Boca Juniors
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21- River Plate
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22- Galatasaray
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23- Porto
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24- Flamengo
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25- Corinthians
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26- Fenerbahçe
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27- Valencia
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28- Sao Paulo
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29- Marsilya
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30- Beşiktaş
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31- Celtic
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32- Rangers