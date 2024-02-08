Samsun'da olay, önceki gün öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin bir süre ilişki yaşadığı M.D. (43) olduğunu belirledi. M.D., dün emniyete giderek teslim oldu.

HER İKİSİ DE EVLİ ÇIKTI

Öte yandan Muradiye Terzi ile M.D.'nin her ikisinin de evli oldukları belirtildi. M.D.'nin daha önce sitede kapıcı olarak çalıştığı ifade edildi.