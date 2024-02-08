Galatasaray, Derrick Köhn transferini açıkladı! İşte maliyeti...

Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir"