A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'deki rakipleri belli oldu!
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları çekildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi gerçekleşti.
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Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alıyor.
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Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katıldı.
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İşte A Milli Takım'ın rakipleri:
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Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
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TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
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A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
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