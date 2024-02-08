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        Haberler Spor Futbol A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'deki rakipleri belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'deki rakipleri belli oldu!

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları çekildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 20:43 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:02
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          UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi gerçekleşti.

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          Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alıyor.

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          Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katıldı.

        • 4

          İşte A Milli Takım'ın rakipleri:

        • 5

          Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

        • 6

          TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

          A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

          B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

        • 7

          A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

          A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

          C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

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