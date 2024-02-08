UEFA, gelir dağılımını açıkladı: Şampiyonlar Ligi'ne dudak uçuklatan pay
UEFA, 2024-27 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'ya ilişkin gelir dağılımını duyurdu.
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UEFA, erkek futbolunda kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini açıkladı.
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcılara ayrılan 3,31 milyar avroluk tutarın 2,46 milyar avrosu (yüzde 74,38), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da yer alan kulüplere dağıtılacak.
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Kalan tutardan 565 milyon avro (yüzde 17,02) UEFA Avrupa Ligi'ndeki, 285 milyon avro (yüzde 8,60) ise UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere tahsis edilecek.
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Ayrıca öngörülen 4,4 milyar avroluk toplam miktarın yüzde 10'u (440 milyon avro) dayanışmaya, yüzde 7'si (308 milyon avro) katılmayan kulüplere ve yüzde 3'ü (132 milyon avro) eleme turundaki kulüplere verilecek.
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne ise 25 milyon avro ayrılacak.
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ŞU ANDAKİ ÖDÜLLER NE KADAR?
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI VE ÖNCESİ ÖDÜL MİKTARI
UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.
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Ön eleme turu: €230.000
Birinci eleme turu: €280.000
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İkinci eleme turu: €380.000
Üçüncü eleme turu: €480.000
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Grup aşaması için taban ücret: €15.250.000
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Grup maçı galibiyeti: €2.700.000
Grup maçı beraberliği: €900.000
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DEVLER LİGİ AŞAMASI PARA ÖDÜLLERİ
Son 16 turu: €9.500.000
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Çeyrek final: €10.500.000
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Yarı final: €12.000.000
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?
Devler Ligi’nde şampiyon olan takım kupanın yanı sıra 19 milyon euro kazanırken, ikinci olan takım 15 milyon euro’nun sahibi oluyor.