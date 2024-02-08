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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 3 ayın en sert düşüşü! 1 trilyon liralık erime... - Haberler - Para Haberleri

        KKM'de 3 ayın en sert düşüşü

        2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira ile 3 ayın en hızlı düşüşü yaşandı. KKM hesaplarındaki soluksuz gerileme 24 haftayı bulurken, bu dönemdeki toplam düşüş 1 trilyon 25 milyar liraya ulaştı

        Giriş: 08.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:03
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        KKM'de 1 trilyon liralık erime
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        BDDK 2 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 382 milyar 488 milyon lira oldu.

        2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece söz konusu haftada son 3 ayın en sert düşüş yaşanmış oldu.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        2.02.2024 2.382.488,47 -76.057,37
        26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20
        19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03
        12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70
        5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09
        29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65
        22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34
        15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44
        8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46
        1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53
        24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99
        17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98
        10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73
        3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44
        27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45
        20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00
        13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61
        6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
        29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
        22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
        15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93

        KKM'deki aralıksız düşüş de 24. haftasına girdi. Söz konusu 24 haftada toplam düşüş 1 trilyon 25 milyar lirayı buldu.

        "KKM'NİN AZALMASINA YÖNELİK UYGULAMALARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

        KKM'den çıkış ekonomi yönetiminin 2024'teki öncelikleri arasında yer alıyor. TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan bugün gerçekleştirdiği yılın ilk enflasyon raporu toplantısında konuyla ilgili olarak "KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. Önümüzdeki dönemde TL likiditesinin ikincil piyasa faizlerine etkileri yakından takip edilecek Türk lirası likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla sterilize edilmesi ve sonrasında zorunlu karşılık kaynaklı fonlama maliyetinde meydana gelen artış, TL mevduat faizlerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştur. Bu kapsamda, TL zorunlu karşılıklara, KKM’nin TL mevduata geçişine yönelik hedeflere bağlı olarak faiz uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

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        "PİYASALARI BOZMADAN ÇIKIYORUZ"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son olarak geçen hafta İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "KKM Türkiye'de dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor ve kamunun kullanmadığı bir kaynak, kamunun üzerinde bir yük. Dolayısıyla buradan çıkış bizim hedefimizdir ama piyasaları bozmadan çıkıyoruz. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız. Çıkış başladı, ağustosa göre gördüğünüz gibi yaklaşık çok ciddi bir düşüş var. Reel olarak düşüş daha yüksek. Dolar bazında da düşüş çok yüksek. Önümüzdeki dönemde devam edecek" ifadelerini kullandı.

        TL DÖNÜŞÜMLÜ KKM AÇILMIYOR

        TCMB geçen ağustos ayından bu yana KKM'den çıkışı teşvik edecek adımlar atarken bunun en önemlilerinden birisine sene başında imza attı. Buna göre, bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.

        TOPLAM MEVDUATTA DÜŞÜŞ

        Bu arada TCMB verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat da 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 207 milyar 97 milyon 721 bin lira azalışla 15 trilyon 279 milyar 870 milyon 135 bin liraya geriledi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2.2 düşüşle 8 trilyon 664 milyar 556 milyon 779 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0.8 azalışla 5 trilyon 995 milyar 97 milyon 498 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 209 milyar 199 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 290 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 2 Şubat itibarıyla 2 milyar 382 milyon dolarlık azalış görüldü.

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