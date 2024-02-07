Arjantin'deki Fenerbahçeli taraftarlar, "Fernebahce"yi kurdu

Takımın kaptanı Juan Cruz Moreno ise "29 yaşında profesyonel bir futbolcu olmak bir hayaldi. Yaş ilerledikçe profesyonel olma hayali biraz daha uzaklaşıyor. Ama biz hazırız ve eğer fırsat gelirse bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağım." açıklamasında bulundu.