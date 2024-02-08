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        Haberler Gündem 3. Sayfa AİLE KATLİAMI! Babası, annesi ve kardeşini öldürdü! - Son dakika haberleri

        Bursa'da aile katliamı! Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boşandığı için bunalımda olduğu öğrenilen A.Y., babasını, annesini ve kardeşini bıçak ve pompalı tüfekle öldürdü. A.Y. kaçmak üzereyken yakalandı. Olaya şahit olan 7 yaşındaki oğlu ise şoka girdi...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.02.2024 - 07:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:38
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        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli A.Y. (30), babası Seyithan.Y. (64) ile tartıştı.

        İddiaya göre eşinden ayrıldığı için bunalıma giren A.Y., 2. Ceviz Sokak’ta ailesinin yaşadığı eve geldi.

        TARTIŞMAYLA BAŞLADI

        Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu. Şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.’yi, ardından annesi Zozan Y.’yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

        Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

        Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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