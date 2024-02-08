Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Engin Verel (Akşam): Son yazımda Batshuayi'nin, Dzeko'nun formsuz olduğu dönemlerde devreye alınmasını, hatta ilk 11'de olmasını tavsiye etmiştim. Yazıya oradan başlayacağım. Dün benim dediğim gibi Batshuayi kupa maçı olması nedeniyle ilk 11'deydi. Daha ilk yarıda 2 gol atarak, şansını iyi değerlendirdi. Belçikalı golcü sadece dün değil, önceki maçlarda da çok verimli oldu. Rakamlar bunu net şekilde ortaya koyuyor. Michy Batshuayi bence bundan sonraki dönemde de İsmail Kartal'ın düğümlenen maçları çözmek için elinde en önemli anahtar olarak kalmaya devam edecek.