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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi

        İstanbul'da polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi

        Maltepe ilçesinde emniyet güçlerince icra edilen "Huzur İstanbul" uygulaması sırasında, polis helikopterine lazer tuttuğu tespit edilen kişiye 91 bin 236 lira para ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 02:03 Güncelleme: 08.02.2024 - 02:03
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        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
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        Maltepe'de düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu belirlenen kişiye 91 bin 236 lira ceza kesildi.

        Uygulamanın ilk aşamasında 9 park ve bahçe, 14 kahvehane, 203 otomobil, 44 motosiklet ve 1074 kişi ekipler tarafından kontrol edildi.

        7 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kontrollerde 1 kurusıkı tabanca, 20 fişek ve 0,5 gram narkotik madde ele geçirilirken, yoklama kaçağı 7 kişi hakkında işlem yapıldı, 14 sürücüye 145 bin 943 lira idari para cezası kesildi.

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        ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE PARA CEZASI UYGULANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ekipler tarafından 1035 kişinin kontrol edildiği ikinci aşamada ise 2 kurusıkı tabanca, 60 fişek, yaklaşık 5 gram narkotik madde ele geçirildi. 16 araç sürücüsüne toplam 119 bin 461 lira idari para cezası uygulandı.

        Maltepe Dragos sahilinden toplu olarak uygulama noktalarına geçen ve dron ile görüntülenen polis ekiplerine, ikinci aşamada polis helikopteri de eşlik etti.

        AA'nın haberine göre; uygulama sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu tespit edilen Cengiz I'ya "Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet"ten 91 bin 236 lira idari para cezası kesildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #maltepe
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