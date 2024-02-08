Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oktay A. (27), hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile karşılaşıp kavga etti.

Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra caddede karşılaşıp tartıştığı ev sahibi Fırat T.'yi göğsünden, yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) ise bacağından bıçaklayıp kaçtı.

O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi.

Fotoğraf: İHA

5 SAAT SONRA BIÇAKLADI

Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesinde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fırat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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