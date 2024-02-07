Çağlayan Adliyesi'nde saldırıyı gerçekleştiren teröristler önce biber gazı sıkıp ardından silah çekmişler

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İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki güvenlik noktasına 2 terör örgütü üyesi tarafından düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre olay sonrası düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. Gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

POLİS MEMURUNA BİBER GAZI SIKTILAR Ortaya çıkan detaylara göre DHKP/C terör örgütü üyesi oldukları ortaya çıkan Emrah Yayla ve Pınar Birkoç Çağlayan Adliyesi”ne metrobüsle geldiler. C Kapısına gitmeden önce D Kapısı önünden geçen iki şüpheli o bölgede görevli bir ;polis memuru tarafından GBT sorgulaması için durduruldu. Terör örgütü üyeleri, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memuruna önce biber gazı sıktı, ardından silah çekti. REKLAM

C KAPISINA DOĞRU KOŞTULAR Kendilerinden kimlik soran polise biber gazı sıkan ve silahla ateş etmek isterken silah tutukluk yapınca 2 terörist C Kapısına doğru koşmaya başladı. Ortaya çıkan detaylara göre, C Kapısına yönelen iki terörist, o noktada görev yapan polis memurlarına ateş etmeye başladı. Yaşanan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMASINDAKİ DETAY Bakan Tunç saldırının meydana geliş şekliyle ilgili de şöyle bilgi vermişti. Tunç, saldırganların adliyenin 'C' kapısından önce 'D' kapısından girmek istediklerini, burada kimlik sorgulamasına denk gelince kaçarak 'C' kapısına yöneldiklerini, burada da polisle çatışmaya girdiklerini ve vurulduklarını anlatmıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Gerçekleşen terör saldırısında 3 polis memuru 4 sivil vatandaş yaralandı. Saldırıda yaralanan Dilfiraz Karataş ise hayatını kaybetti.