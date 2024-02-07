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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Gaziantep FK Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 19:51 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:52
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        STAT: Kalyon

        HAKEM: Burak Şeker

        SAAT: 20.45

        YAYIN: A Spor

        GAZİANTEP FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş

        YEDEKLER: Batuhan, Mustafa, Morais, Bikel, Lazar, Mirza, İlker, Arda, Bahadır, Badji

        TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

        YEDEKLER: Livakovic, Çağlar, Ferdi, Krunic, Efekan, Szymanski, Tadic, Kent, Cengiz, Dzeko

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        Trendyol Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

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        Kupaya 5. turdan itibaren dahil olan sarı-lacivertli takım, bu turda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna çıkmıştı.

        Gaziantep ise 3. turda Efeler 09'u, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u ve 5. turda ise Bodrum FK'yı saf dışı bırakmıştı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

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