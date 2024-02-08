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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek! - Konya haberleri

        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Feci kazada yaşamını yitirenlerin 66 yaşındaki İmran Fırtına, 24 yaşındaki Fatma Nur Fırtına ve henüz 6 aylık olan E.F., olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:14
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        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
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        Konya'da, sabah saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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