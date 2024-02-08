Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Feci kazada yaşamını yitirenlerin 66 yaşındaki İmran Fırtına, 24 yaşındaki Fatma Nur Fırtına ve henüz 6 aylık olan E.F., olduğu öğrenildi
Konya'da, sabah saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.