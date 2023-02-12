Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türkiye'de depremden etkilenen Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayımladı.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kanopus-B uydusundan çekilen ve Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren görüntüler de paylaşıldı.

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