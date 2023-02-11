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Haberler Dünya NASA, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından oluşan hasarı gösteri uydu haritasını yayınladı - Son dakika deprem haberleri

NASA, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından oluşan hasarı gösteri uydu haritasını yayınladı

NASA, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Kahramanmaraş ile Türkoğlu ilçesinde ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oluşan hasarı gösteren uydu haritasını yayınladı

Giriş: 11.02.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
NASA, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından oluşan hasarı gösteri uydu haritasını yayınladı - Son dakika deprem haberleri
HABERTURK.COM

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından oluşan hasarı gösteren uydu haritasını yayınladı.

NASA'nın paylaştığı haritada, Kahramanmaraş ile Türkoğlu ilçesi ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oluşan hasarı gözler önüne serdi.

Ön hasar tespitinin temsili haritasında, koyu kırmızı noktaların, binalara, evlere ve altyapıya ciddi hasar verdiği belirtildi; turuncu ve sarı noktaların ise orta derecede ya da kısmen hasar verdiği ifade edildi.

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin batısını vuran depremlerin her iki ülkede de geniş çapta yıkıma neden olduğu belirtildi.

Foto: AP
Foto: AP

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Jeofizik uzmanı olan Eric Fielding, "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti boyunca yüzeye kadar parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi. Bu, insanlarla dolu birçok şehir ve kasabayı vuran çok geniş bir alanda son derece güçlü bir sarsıntı yarattı. 7.8 büyüklüğündeki depremin kırılma uzunluğu ve büyüklüğü, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benziyor." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.

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