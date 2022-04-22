Rusya dış ticaret verilerini açıklamayacak

Rusya Federal Gümrük İdaresi, hataları ve spekülasyonu engellemek için ithalat ve ihracat verilerinin yayınlanmasını geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Bu hareket, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel askeri operasyon olarak adlandırdığı operasyondan bu yana uygulanan kapsamlı Batı yaptırımlarının ticaret üzerindeki etkisini ölçmeyi çok daha zorlaştıracak.

Federal Gümrük İdaresi Başkanı Vladimir Bulavin yaptığı açıklamada "Federal Gümrük İdaresi ithalat ve ihracat istatistiklerini yayınlamıyor. Bu kararı destekliyorum, yanlış tahminlerin, spekülasyonların ve ithalatla ilgili tutarsızlıkların önüne geçmek için haklı olduğunu düşünüyorum. Bu geçici bir önlemdir" ifadelerini kullandı.