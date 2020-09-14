Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Putin, "Bu zor zamanında Belarus’a 1 buçuk milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından başlayan siyasi gerilim sürüyor. Batılı ülkeler muhalifleri, Rusya ise Belarus’un mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko'yu desteklemeye devam ediyor.
Protestoların devam ettiği Belarus’ta çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Söz konusu ziyaret, seçimlerden sonra Lukaşenko’nun ilk yurt dışı gezisi olma özelliğini de taşıyor.
RUSYA, BELARUS'A 1 BUÇUK MİLYAR DOLARLIK KREDİYİ ONAYLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında mutabakata varılan konular ile ilgili bilgi vererek, "Rusya'nın bu zor zamanında Belarus'a 1 buçuk milyar dolarlık kredi vermesi konusunda anlaşmaya vardık. Şimdilik Maliye Bakanlarımız tarafından çalışmalar devam ediyor” dedi. Putin, Belarus ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden Birlik Devlet Anlaşması konusunda da ilerleme kaydedildiğini söyledi.
KOVİD-19 AŞISI İLK OLARAK BELARUS'A GÖNDERİLECEK
Rus bilim adamlarının geliştirdiği "Sputnik-V" adlı Covid-19 aşısı ile ilgili daha önce Rus ve Belarus hükümetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlatan Putin, "Başbakanlarımız ve Sağlık Bakanlarımızın daha önce yaptığı görüşmeler neticesinde Sputnik-V aşısı ilk olarak Belarus’a gönderiliyor ve ülkede aşının denemelerine başlandı” diye konuştu.
Putin, Belarus ile bu konuda da iş birliğine devam edileceğini söyleyerek, aşı geliştirme çalışmalarında iki ülkenin birlikte çalışmalar yürüteceğini belirtti.
RUS ASKERİ BELARUS'TA KALMAYACAK
Putin, Belarus'u Rusya'nın en önemli müttefiki olarak gördüğünü söyleyerek, ülkede yaşanan siyasi olaylar ve sokak çatışmaları ile ilgili Belarus halkını dikkatli olmaya çağırdı.
Putin, Belarus’a yabancı müdahalelerin olduğunu savunarak, "Ortadaki durumu anlamak ve uzlaşı için sakince diyalog kurmak gerekir. Belaruslular bunu dışarıdan yönlendirme ve baskı olmaksızın yapmalı" dedi.
Belarus’ta devam eden Slav Kardeşliği-2020 askeri tatbikatı sonrasında Rus askerlerinin Belarus’ta kalıcı olup olmayacağı sorusu üzerine ise Putin, "Ortak tatbikat sonrasında Rus askeri geri dönecek" dedi. Putin, ayrıca Belarus ile yapılan ticaret hacminin geliştirilmesi için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
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