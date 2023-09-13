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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi

        Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin ile Kim Vostochny Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:23
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          Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

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          UZAY ÜSSÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDULAR

          En son 2019'da bir araya gelen iki lider, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostochny Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu.

        • 3

          Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

        • 4

          "SİZİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM"

          Putin, Kim'i karşıladığı sırada "Sizi gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı. Kim ise Putin'e daveti ve sıcak karşılaması için teşekkür etti.

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          Görüşmede Kim'in ekonomik yardım ve askeri teknoloji desteği talep etmesi bekleniyor.

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          Kremlin, Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı belirtilmişti.

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          Rus basınına göre, Putin ile Kim’in görüşmesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yer alacağı ifade ediliyor.

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          Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

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          KİM ZIRHLI TRENİYLE GELDİ

          Kim, zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Kuzey Kore'den ayrılmıştı, yolcuğun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyordu.

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          Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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