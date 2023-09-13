Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin ile Kim Vostochny Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
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UZAY ÜSSÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDULAR
En son 2019'da bir araya gelen iki lider, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostochny Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu.
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Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.
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"SİZİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM"
Putin, Kim'i karşıladığı sırada "Sizi gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı. Kim ise Putin'e daveti ve sıcak karşılaması için teşekkür etti.
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Görüşmede Kim'in ekonomik yardım ve askeri teknoloji desteği talep etmesi bekleniyor.
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Kremlin, Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı belirtilmişti.
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Rus basınına göre, Putin ile Kim’in görüşmesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yer alacağı ifade ediliyor.
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Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.
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KİM ZIRHLI TRENİYLE GELDİ
Kim, zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Kuzey Kore'den ayrılmıştı, yolcuğun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyordu.
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik etti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.