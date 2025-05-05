Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtiyacının doğmadığını ve bu ihtimalin doğmamasını umduğunu söyledi.

Rusya devlet televizyonunun Putin'in 25 yıllık iktidarını konu alan belgeseline konuşan Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı "mantıklı bir sonuca" ulaştıracak güce ve araçlara sahip olduğunu söyledi.

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Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarıyla ilgili soruya, "Bu nükleer silahların kullanılmasına gerek kalmadı ve umarım ihtiyaç duyulmaz" yanıtını verdi.

Belgeselde, başbakan ve devlet başkanı olarak iktidarda geçirdiği 25 yıla değinen Putin, "Kendimi bir tür politikacı gibi hissetmiyorum. Milyonlarca Rus vatandaşıyla aynı havayı solumaya devam ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Umarın mümkün olduğunca uzun süre devam eder" dedi.

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2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından nükleer gerilim de endişe konusu olmuştu. Eski CIA direktörü William Burns, 2022'nin sonlarında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanabileceğini söylemişti.

Burns, ABD'nin 2022 sonbaharında Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı konusunda endişelendiğini ve Putin'i bu tür silahların kullanılmasının sonuçları konusunda uyardığı söylemişti. O dönem aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Putin'i nükleer silahlara başvurmaması konusunda uyarmıştı.

Putin, Kasım 2024'te Rusya'nın nükleer doktrininin yenilenmiş halini imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşı diplomatik yollarla sonlandırmak istediğini söylemesi, Putin'in bir barış anlaşması için müzakere etmeye istekli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak Kremlin, Kiev ve Washington'un 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrılarını reddetti. Son olarak Rusya, 8-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük geçici ateşkes ilan edeceğini açıkladı, ancak Ukrayna da ateşkesin daha uzun süreli olması gerektiğini vurgulayarak bu teklifi reddetti.