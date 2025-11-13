Habertürk
        Rusya'dan Ukrayna'ya: Kiev er ya da geç masaya oturacak, biz barış isteyen tarafız | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'ya: Kiev er ya da geç masaya oturacak, biz barış isteyen tarafız

        Rusya, Ukrayna'nın er ya da geç barış için müzakere etmek zorunda kalacağını, Moskova'nın barış istediğini ancak Ukrayna'nın her geçen gün müzakere gücünü kaybettiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 13:24 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:24
        Rusya: Kiev er ya da geç masaya oturacak
        Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk şehrini ele geçirmeye çalışan Rusya, Ukrayna yetkililerini barış görüşmelerine katılmayı reddetmekle suçladı.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın siyasi ve diplomatik bir çözüme açık olduğunu ve barış istediğini söyledi. Ancak böyle bir fırsatın olmaması halinde, Rusya'nın gelecek nesillerin yararı için kendi güvenliğini korumak amacıyla savaşmaya devam edeceğini belirtti.

        Peskov, "Ukrayna tarafı, er ya da geç müzakere etmek zorunda kalacağını, ancak çok daha kötü bir konumda olacağını bilmelidir. Kiev rejiminin konumu her geçen gün kötüleşecektir" dedi.

        Kiev, Moskova'nın savaşı sona erdirmek için öne sürdüğü şartların kabul edilemez olduğunu ve teslim olmasını istemekle eşdeğer olduğunu söylüyor.

