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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı | Dış Haberler

        Rusya, Ukrayna'yı füze ve dronelarla hedef aldı

        Ukraynalılar 28 Kasım sabahına Rusya'nın hava saldırısıyla uyandı. Rusya, Ukrayna'nın enerji hatlarını hedef aldı. Başkent Kiev yakınlarından da duyulan patlamalarla birlikte uyarı sirenleri çalmaya başladı. Birçok Kiev sakini metroya ve sığınaklara indi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:38
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        Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı
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        Rusya, 28 Kasım sabahında Ukrayna'nın geneline yönelik füze ve dronelarla saldırı düzenledi. Özellikle enerji hatlarının hedef alındığı saldırı, Ukrayna'nın Başkenti Kiev ve çevresinden de duyuldu. Kievliler uyarı sirenleriyle birlikte sığınaklara ve metroya indi.

        Ukrayna Belediye Başkanı Vitali Kliçko tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve çevresinde hava savunma sistemlerini aktif hâlde olduğunu söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırı öncesi Ukrayna vatandaşlarına uyarı mesajları gönderdi.

        ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget A. Brink de saldırıyla ilgili 'X' üzerinden açıklamada bulundu. Büyükelçi, "Perşembe sabahına hava saldırısı uyarı sirenleriyle birlikte sığınaklarda uyandık. Bugün dini bir gün, Şükran Günü. Ukrayna'nın tümünde enerji altyapısı Rusya tarafından saldırı altında." dedi.

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        #rusya
        #Ukrayna
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