Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Rusya, 28 Kasım sabahında Ukrayna'nın geneline yönelik füze ve dronelarla saldırı düzenledi. Özellikle enerji hatlarının hedef alındığı saldırı, Ukrayna'nın Başkenti Kiev ve çevresinden de duyuldu. Kievliler uyarı sirenleriyle birlikte sığınaklara ve metroya indi.

Ukrayna Belediye Başkanı Vitali Kliçko tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve çevresinde hava savunma sistemlerini aktif hâlde olduğunu söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırı öncesi Ukrayna vatandaşlarına uyarı mesajları gönderdi.

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Thursday morning in Kyiv - our Thanksgiving Day - we awoke to air raid sirens and from the bunker we see the whole country is red from the threat of missiles from Russia as Ukraine’s energy infrastructure is currently under attack. pic.twitter.com/zKaNUdKPqS — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 28, 2024 ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget A. Brink de saldırıyla ilgili 'X' üzerinden açıklamada bulundu. Büyükelçi, "Perşembe sabahına hava saldırısı uyarı sirenleriyle birlikte sığınaklarda uyandık. Bugün dini bir gün, Şükran Günü. Ukrayna'nın tümünde enerji altyapısı Rusya tarafından saldırı altında." dedi.