Rusya'dan tepki çeken 'Doğu Ermenistan' ifadesi

Rusya ile Azerbaycan arasında, "Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname" imzalandı. Beyannameye, resmi temaslar için Moskova'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza attı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı müttefiklik anlaşmasına yönelik paylaşımında 1828'de imzalanan Türkmen Çay anlaşmasına atıf yaparak, Nahçıvan ve Karabağ’ı "Doğu Ermenistan" olarak nitelendirdi.

AZERBAYCAN'DAN TEPKİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı paylaşıma tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rusya Dışişleri Bakanlığı'na 1828 Türkmençay Antlaşması'na ilişkin çarpıtılmış bilgileri paylaşılması şaşırtıcı ve talihsiz bir durumdur.

Anlaşmada hiçbir şekilde "Doğu Ermenistan" kelimesine atıfta bulunmadığını ve bu gerçeğin Rusya Dışişleri Bakanlığı Tarihi Belgeler Dairesi tarafından iyi bilinmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.

Bu çarpıklığın giderilmesini ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımındaki yanlış bilgileri düzeltilmesini bekliyoruz."